Etihad Airways will sich strategisch neu ausrichten und dabei erneut deutlich wachsen. Das sagte Antonoaldo Neves, CEO der in Abu Dhabi ansässigen Golf-Airline jetzt gegenüber Reuters.

Bis zum Ende des Jahrzehnts solle die Zahl der beförderten Passagiere auf 30 Millionen verdreifacht werden. Die Etihad-Flotte werde sich im selben Zeitraum auf 150 Flugzeuge nahezu verdoppeln.

Priorität habe dabei Indien, sagte Neves und fügte hinzu, dass das Land bereits heute zu den drei wichtigsten Märkten des Unternehmens gehöre. Man habe bereits sechs weitere indische Städte identifiziert, die Etihad gerne anfliegen möchte.

Der Flugverkehr in Indien steige aktuell rasant an, heißt es zur Begründung. Die Passagierzahlen erreichen in diesem Jahr in der Tat bereits das Niveau von vor der Corona. Vor allem der internationale Verkehr gewinne mit dem Wirtschaftswachstum des Landes an Fahrt.

Expansion indischer und saudischer Airlines

Der verstärkte Vorstoß nach Indien kommt auch daher, dass die zur Tata Group gehörende Air India eine aggressive Expansion mit Nonstop-Flügen nach Europa und in die USA plant und der Billigflieger Indigo sein internationales Netzwerk durch ein Codeshare-Abkommen mit Turkish Airlines ausbaut.