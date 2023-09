Etihad Airways fliegt wieder nach Düsseldorf

Eckhard Mischke (2.v.l.), Director Aviation Market Development am Flughafen Düsseldorf, und die Vertreter der Etihad beim Erstflug freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Edward Fotheringham (links), Vice President Global Sales, Frank Meyer

Etihad Airways hat nach einer dreijährigen Pause ihre Verbindung zwischen Abu Dhabi und dem Düsseldorfer Flughafen neu aufgenommen. Mit drei wöchentlichen Flügen verbindet Etihad nun die NRW-Landeshauptstadt wieder mit ihrem Heimatdrehkreuz am Persischen Golf.

Etihad setzt auf der Route Flugzeuge vom Typ Boeing 787-9 "Dreamliner" ein. Die Maschinen sind mit 28 Sitzen in der Business Class und 271 in der Economy ausgestattet. Die Flüge finden dienstags, donnerstags und sonntags statt, wobei die Ankunft in Düsseldorf jeweils um 7:30 Uhr erfolgt und der Rückflug um 10:30 Uhr startet.

Düsseldorf ist nach Frankfurt und München das dritte Ziel in Deutschland für die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. In Frankfurt bietet der Carrier aktuell elf Flüge pro Woche, nach München kommt Etihad täglich – ab Dezember dann zehn mal wöchentlich.