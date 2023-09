Ethanol als Flugtreibstoff: USA wollen Treibhausgasmodell anpassen

Für viele eine entscheidende Frage: Was kommt in Zukunft in die Tanks?

Das US-Landwirtschaftsministerium will bis zu 400.000 US-Dollar investieren, um ein Bundesmodell für Treibhausgasemissionen anzupassen. Damit soll sichergestellt werden, dass Flugbenzin aus Mais für hohe Subventionen in Frage komme, wie Landwirtschaftsminister Tom Vilsack auf einer Konferenz erklärte.

"Wir arbeiten an der Modellierung, um sicherzustellen, dass es eine breite Palette von Rohstoffen gibt, die sich qualifizieren können, einschließlich Ethanol", sagte er auf einer Konferenz, die von der Biokraftstoff-Lobbygruppe Growth Energy organisiert wurde.

Vilsacks Äußerungen sind sein jüngster Versuch, die Biokraftstoffindustrie zu beruhigen, die befürchtet, von dem Multimilliarden-Dollar-Markt für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) ausgeschlossen zu werden. Diesen sehen die US-Fluggesellschaften und die Regierung von Präsident Joe Biden als Schlüssel zur Reduzierung der Verkehrsemissionen an.

Das im vergangenen Jahr verabschiedete Gesetz zur Senkung der Inflation sieht lukrative Steuergutschriften für Hersteller von nachhaltigem Flugtreibstoff vor. Dafür müssen diese mit einem anerkannten wissenschaftlichen Modell nachweisen können, dass ihr Treibstoff 50 Prozent weniger Treibhausgase als herkömmlicher Treibstoff ausstößt.

Die Biden-Administration ist gespalten in der Frage, ob sie einem Antrag der Biokraftstoffindustrie stattgeben soll, das Greet-Modell (Greenhouse Gases, Regulated Emissions and Energy Use in Technologies) des US-Energieministeriums zu verwenden.

Umweltgruppen kritisieren Modell

Umweltgruppen behaupten, dass dieses Modell die Emissionen unterschätzt, die durch die Verdrängung von Ackerland oder Vegetation für den Anbau von Pflanzen für Biokraftstoffe entstehen.

Vilsack, der die Verwendung von Greet unterstützt, sagte, dass das USDA Anpassungen an dem Modell vornehme. "Wir setzen unsere eigenen Ressourcen im USDA ein, um sicherzustellen, dass das Greet-Modell so ist, wie es sein sollte", sagte er.

Die Behörde habe zwischen 300.000 und 400.000 US-Dollar für diese Bemühungen bereitgestellt, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein werden, sagte Vilsack. Der Landwirtschaftsminister betonte auch seine Bemühungen, das GREET-Modell bei Treffen mit dem Verkehrs-, Umwelt- und Finanzministerium zu unterstützen.

Wie Reuters am 6. September berichtete, wird eine Entscheidung des Finanzministeriums über das Modell für Dezember erwartet.