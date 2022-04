Kein Essen für Economy-Class von Lufthansa-Flügen ab Frankfurt

Wegen fehlendem Personal beim Caterer Gate Gourmet können nicht genug Mahlzeiten für die Economy-Class in Lufthansa-Flügen ab Frankfurt an Bord gebracht werden. Auf der Langstrecke und in der Business-Class ist die Verpflegung jedoch für alle Fluggäste sichergestellt.