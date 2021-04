Eine Erzählung vom Wandel im dezentralen Luftverkehr

Der Kurzstrecken-Linienverkehr ist wegen seiner Emissionen in der Kritik und wird als "Schmuddelkind" häufig für überflüssig erklärt. Was nur selten gesehen wird, sind seine Zukunftspotentiale. Davon handelt diese Transformationsgeschichte.

Privat kann jeder mit Verhaltensänderungen bei sich selbst anfangen. Politisch beginnt man am besten damit, was schnellen Erfolg garantiert und die geringsten Voraussetzungen hat.

Also beginnen wir mit der Verwandlung unserer Flug- und Sonderflugplätze in Photovoltaikparks zur Produktion von grünem Strom. Der wird zukünftig in einem Umfang gebraucht, wie es heute nur schwer vorstellbar ist. Nicht allein für die angestrebte E-Mobilität, sondern auch für die ersehnte Digitalisierung unserer Gesellschaft ist erneuerbare Energie die Grundvoraussetzung. Vorrang aus ökologischer Perspektive hat dabei nicht importierte, sondern vor Ort produzierte Energie.

Über den Autor Ulrich Stockmann © Ulrich Stockmann Ulrich Stockmann (SPD) war Mitglied der ersten freigewählten Volkskammer der DDR und bis Dezember 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. Den Großteil seiner politischen Laufbahn verbrachte er im EU-Parlament in Brüssel. Zunächst als Beobachter für Sachsen-Anhalt, von 1994 bis 2009 als ordentliches Mitglied im Europäischen Parlament. Er war Mitglied des Verkehrsausschusses. Aktuell engagiert er sich politisch für Regionalflughäfen und die Allgemeine Luftfahrt.

Sind wir bescheiden: von den rund 900 Flugplätzen des Dezentralen Luftverkehrs sind nicht alle dafür geeignet und viele Flächen werden für den eigenen Betrieb benötigt. Sagen wir mal realistisch: 200 sind denkbar und die haben durchschnittlich 10 bis 20 Hektar ungenutzte Fläche, die Photovoltaikanlagen aufnehmen könnte.

In unseren Breiten produzieren moderne Solaranlagen pro Hektar rund 1 MWh. (Wir überlassen es an dieser Stelle dem interessierten Leser dieses Potential einmal in die Zahl moderner Kohleheizblöcke umzurechnen.) Kurz: der gesellschaftliche und eigene Nutzen auf dem Weg zur Transformation in klimafreundlichere Strukturen ist immens, wenn wir an dieser Stelle intelligent investieren.

Der Weg zu "grünen Airports"

Den erneuerbar produzierten Strom benötigen die Flughäfen zum Teil auch für den gegenwärtigen und künftigen Eigenbedarf, denn die Flugplätze wollen zu "Grünen Airports" werden. Parallel zur Errichtung von Photovoltaikanlagen werden sie also ihre Gebäude und Fahrzeuge, unsere Leitsysteme und so weiter auf grünen Strom aus Eigenproduktion umstellen - und zum Beispiel Ladesäulen für Kunden betreiben.

Denn das Wichtigste ist: Die Flughäfen beginnen mit der dezentralen Produktion von Wasserstoff und synthetischem Kerosin (PTL) sowie mit der Errichtung von Batterieladestellen für künftige Lufttaxen und anderes Fluggerät. Die Technik ist vorhanden, Demonstrationsprojekte zur PTl-Herstellung im Forschungsbereich existieren. Jetzt geht es um die praktische Umsetzung.

Da die Preisdifferenz von synthetischem Kraftstoff zum gegenwärtigem Kerosinpreis für die Bedarfsluftfahrt wesentlich geringer ist als in der Linienluftfahrt, lässt sich die schrittweise Markteinführung hier auch leichter organisieren.

Flugzeug über Wasser. © Adobe Stock / Erika Lodigiani/EyeEm Serie Basiswissen Wasserstoff Von der ewigen Zukunftstechnologie zur energiepolitischen Priorität für die 2020er Jahre. 4 Artikel 39 Minuten Zur Serie

Mittelständische Unternehmen mit ihren Werksfliegern werden, neben den hoheitlichen Polizeihubschrauberflotten, schneller hohe Beimischungsquoten von synthetischem Kraftstoff akzeptieren als der preissensitive Linienverkehr.

Natürlich wartet die gesamte Luftfahrt auf klimafreundlichere Flugzeuge. Auch die regionalen Flughäfen warten nicht nur auf batteriebetriebene Lufttaxen, sondern auf hybridelektrische Flugzeuge mit 19 bis zu 100 Sitzplätzen für die Kurz- und Mittelstrecke. (Mit Sicherheit ist unsere Wartezeit deutlich geringer als die der großen Airlines.)

Aber, um klimapolitisch ernstgenommen zu werden, haben wir die grade erzählte Übergangsstrategie. Sie erlaubt uns ab dem gegenwärtigen Stand eine deutliche jährliche CO2-Einsparung.

Exkurs Die Pandemie und ihre Folgen haben auch den politischen Diskurs langsam verändert. Das zeigt sich besonders an drei Themen: wird über die Notwendigkeit von Resilienz-Strategien in vielen Gesellschaftsbereichen ernsthafter nachgedacht; gewinnt die volkswirtschaftliche Betrachtung von Systemen an Bedeutung, insbesondere, wenn es um Gemeinwohlfragen geht und nehmen strategische Überlegungen und staatliches Handeln zu. Auf diesem Hintergrund kann auch das Netzwerk des Dezentralen Luftverkehrs sein Zukunfts- und Problemlösungspotential deutlicher sichtbar machen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Simulationsmodellen hilft, das Gesamtverkehrssystem auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu optimieren. Zudem vermeidet er, dass ein "gutgemeinter" Aktionismus der Logik des Scheiterns anheimfällt. Die richtige Synthese aus Leidenschaft und Rationalität, wie sie das Bündnis aus "Fridays for Future" mit der Wissenschaft zu ermöglichen versucht, wird aktuell zum gesellschaftlichen Treiber für unser politisches Handeln.

(Zwischenstand: an dieser Stelle unserer Erzählung liegt der Dezentrale Luftverkehr in der Klasse der Verkehrsträger hoffentlich im "Klassendurchschnitt".)

Jetzt gilt es den zweiten Teil zu skizzieren

Neben batteriebetriebenen Lufttaxen "on demand", werden sich auch andere Betriebsmodelle im dezentralen Luftverkehr durchsetzen. Voraussetzung ist, sie generieren einen verkehrspolitischen und gesellschaftlichen Mehrwert, genügen den vier Transformationsstrategien für eine klimafreundlichere Luftfahrt und sind möglichst "pandemietauglich".

In einer Übergangszeit arbeiten wir mit einer Steigerungsquote der Beimischung von synthetischem Kraftstoff bei vorhandenem Fluggerät; und ab ca. 2035 mit hybridelektrischen Flugzeugen einer neuen Generation. Die sind dann nicht nur CO2-frei, sondern auch leiser und vermeiden durch ihre Technik und Flugprofile auch weitgehend die klimaschädlichen Non-CO-Effekte.

Das Modell eines genossenschaftlich (von den betroffenen Flugplätzen und regionalen Unternehmen) betriebenen Metrosystems des ÖPSV erfüllt nicht nur die genannten Kriterien, sondern stabilisiert auch die einbezogenen Flugplätze. Und es wird Ticketpreise anbieten können, die mit denen der Bahn mithalten.

Exkurs Europäisch soll ein einheitlicher Maßstab zur Berechnung der CO2-Bilanz von Verkehrsträgern erarbeitet werden. Aus ganzheitlich ökologischen Überlegungen ist es notwendig, die CO2-Bilanz der benötigten Infrastruktur in die der Verkehrsträger einzubeziehen. Dabei wird sichtbar werden, dass das klimafreundliche Fliegen auf der Kurz- und Mittelstrecke aufgrund seines geringen Infrastrukturbedarfes und der immensen Konnektivität des Systems allen Landverkehrsträgern in der CO2-Bilanz überlegen ist. Neben der dringenden Notwendigkeit CO2 radikal einzusparen, muss Politik sich auch auf mögliche Krisenszenarien des Klimawandels vorbereiten. (Alles andere wäre naiv!) Zu jeder Resilienz-Strategie gehört, dass man die staatlichen Handlungsoptionen angesichts der Unbestimmtheit möglicher Ereignisse erweitert. Das heiß unter anderem, dass es keine alternativlosen Verkehrsverbindungen geben sollte. Denn das Transportsystem gehört zur grundlegenden Systemrelevanz jeder Gesellschaft. Zwei Megatrends sind in die DNA unserer Gesellschaft eingeschrieben, die verkehrspolitisch und gesellschaftlich auch nach der Pandemie relevant bleiben: ein ständig wachsender Mobilitätsbedarf, der höher als das Wirtschaftswachstum ist und der Urbanisierungsprozess. Diese Diskussionen sind noch zu führen!

Wenn der gegenwärtige politische Widerstand durch einen rationalen verkehrspolitischen Diskurs minimiert ist, können wir schon in wenigen Jahren mit einer Renaissance des Mittelstrecken-Linienverkehrs unter klimapolitischen Bedingungen rechnen. Das Metrosystem eignet sich, um metropolferne Mittelstädte untereinander und mit den Metropolregionen zu verbinden. Aufbauend auf Bedarfsanalysen kann eine zeitlich getaktete Angebotsstruktur gestaltet werden, die sich beliebig erweitern lässt, auch über nationale Grenzen hinaus.

Bevor wir realistisch von einer Renaissance des dezentralen Linienluftverkehrs sprechen können, sollte die multimodale Verknüpfung der Verkehrsträger (inklusive des dezentralen Linienluftverkehrs) durch die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung vorangetrieben werden.

Dann werden "home2home"- Tickets realistisch, die unterschiedliche Preise je Wahl für "klimarelevantem Footprint", Reisezeit oder Komfort anbieten.

Wir werden uns schrittweise der Vision der Europäischen Kommission nähern, die für das Jahr 2050 für 90 Prozent der EU-Bürger eine Reisezeit von vier Stunden von jedem Ort zu jedem anderen in der Europäischen Union vorschlägt. Ohne Dezentralen Luftverkehr aber geht das kaum.

Naja: man kann als "Klassenprimus" diese europäische Vision dann auch grün gestalten!