Rundschau Erstflug der E175-E2, 23 Airline-Pleiten 2019 und Streik bei Alitalia

Die kleinste Version der neuen E2-Jets von Embraer ist jetzt auch in der Luft. Viele bekannte Airlines sind es seit diesem Jahr nicht mehr. Bei Alitalia bleibt das weiter offen, die Sorgen sind groß. Unsere Rundschau mit den Kurzmeldungen des Tages.

Die erste Embraer E175-E2 bei der Landung. © Embraer

Der Regionaljet E175-E2 des Herstellers Embraer hat seinen Erstflug erfolgreich absolviert, teilte das Unternehmen mit. Die E175-E2 ist neben der E190-E2 und der E195-E2 das kleinste Mitglied der Jet-Sparte des brasilianischen Herstellers. Die Neuentwicklung soll rund 16 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen. In den regulären Dienst soll die Maschine noch vor Ende 2021 gehen.

2019 war kein gutes Jahr - zumindest wenn man es in Sachen Airline-Insolvenzen betrachtet. Die insgesamt 23 Pleitefälle, darunter Germania und Thomas Cook, stellt der "Reisereporter" in einer Übersicht zusammen.

Bei der finanziell angeschlagenen Alitalia hat am Freitag ein eintägiger Streik begonnen. Mehrere Gewerkschaften wollen damit gegen die ungewissen Zukunftsperspektiven der angeschlagenen Linie protestieren, meldet die dpa. Rund 300 Flüge fallen aus. Die italienische Regierung will nach mehreren Fristverlängerungen nun bis zum 31. Mai 2020 einen neuen Eigentümer finden. Zuletzt wurde wieder über einen Einsteig der Lufthansa spekuliert.

Der Prager Flughafen kann die erste Stufe der Erweiterung von Terminal 2 beginnen. Das tschechische Finanzministerium habe als alleiniger Eigentümer eine Investition von über 16 Milliarden Kronen (umgerechnet rund 625 Millionen Euro) genehmigt, berichtet "Airport Business". Die weiteren Stufen des Entwicklungsprojekts sollten je nach aktueller Situation und Marktveränderungen schrittweise genehmigt werden.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung kritisiert den angekündigten Test zur Änderung der Bahnennutzung am Frankfurter Flughafen, berichtet der "SWR". Laut Innenminister Roger Lewentz (SPD) werde durch den Test mehr Fluglärm nach Rheinhessen verlagert. Zudem sei die Landesregierung vorab nicht über die Pläne unterrichtet worden. Weiterlesen

Die niederländische Airline AIS eröffnet im kommenden Jahr mit der AIS Flight Academy eine erste Berufsflugschule am Airport Münster/Osnabrück, schreibt das Portal "Hase Post". Die Airline fliegt vom Flughafen Münster/Osnabrück nach Stuttgart, Berlin und Kopenhagen.

Der Salzburger Flughafen kommt dem Ziel, bis 2050 emissionsfrei zu agieren einen weiteren Schritt näher. Der Airport zählt nun einen elektrisch angetriebenen High-Loader zum Fuhrpark, teilte der Airport mit. Damit sind bereits 37 Prozent der Fahrzeuge elektrifiziert.

Ted van Zundert ist neuer Head of Sales und Marketing bei Kabinen-Spezialisten Aircraft Cabin Modification GmbH (ACM), teilte das Unternehmen mit. Der Holländer ist seit rund zwölf Jahren in der Luftfahrt tätig. Die Stelle wird in Dublin besetzt und somit erstmalig außerhalb Deutschlands. Gleichzeitig wird ein weiteres Sales Team am Standort in Hamburg aufgebaut.

Flughafenbetreiber Fraport baut sein Geschäft mit Einzelhandelsflächen an US-Flughäfen aus. Sechster Standort wird das Terminal B am Flughafen Newark bei New York, wie das Unternehmen am Freitag berichtete. Das Unternehmen verwaltet bereits Einzelhandelsflächen am anderen New Yorker Flughafen "John F. Kennedy" sowie in den Städten Baltimore, Cleveland, Nashville und Pittsburgh.