Erster Testlauf von Chinas neuer High-Speed-Magnetbahn

Chinas, nach dem deutschen Transrapid, zweite Hochgeschwindigkeits-Magnetschwebebahn macht Fortschritte. Wie die an der Entwicklung beteiligte Tongji University of Shanghai mitteilt sind am 21. Juni 2020 erste Testfahrten gelungen. Ein vollständiger Zug ist noch nicht unterwegs gewesen. Vielmehr war ein Mittelteil eines Triebzuges unterwegs, ohne Steuerwagen.

Wie schnell der Zug fuhr, ist nicht bekannt. Da ein einzelner Waggon aerodynamisch ungünstig ist, sind hohe Geschwindigkeiten am Anfang ohnehin nicht das Ziel. Am Ende sollen es 600 Km/h werden. Die neue High-Speed-Maglev-Generation soll in China die Lücke zwischen dem Hochgeschwindigkeitszugverkehr mit bis zu 400 km/h und dem Luftverkehr schließen. Es geht also um die Mittelstrecke des Luftverkehrs, die ergänzt oder gar ersetzt werden soll.

Testfahrt eines neuen Maglev-Systems. Foto: © Tongji University

Wie CGTN berichtet, war die erste Testfahrt erfolgreich. Das Projekt startete vor rund vier Jahren. Der Zug wird auf technischer Seite von dem Eisenbahnhersteller CRRC Qingdao Sifang entwickelt. Bis zum Jahresende soll ein vollständiger Prototyp fertiggestellt werden. Dann sind auch schnellere Fahrten möglich. Da das Projekt am Anfang der Entwicklung steht, sind die weiteren Pläne nur grob vorhanden. Möglich wäre eine Fahrt zwischen Peking und Schanghai, immerhin 1.200 Kilometer, in rund 3,5 Stunden, wie die South China Morning Post berichtet. Mit dem Rad-Schiene-Konzept ist das bisher nicht möglich.

China gehört neben Südkorea, Japan und Deutschland, zu den wenigen Ländern, die die Technik aktiv und mit Teststrecken erforschen. In Deutschland gibt es allerdings noch keine Strecke im Passagierbetrieb. Es gibt aber Chancen, dass der Flughafen München eine Magnetbahn bekommt.