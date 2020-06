Erster Passagierflug seit drei Monaten am Flughafen Leipzig/Halle

Am Flughafen Leipzig startet am Freitagabend der erste reguläre Passagierflug seit dem 24. März. Es handle sich um Flüge der Fluggesellschaft Wizz Air nach Kiew in die Ukraine und zurück. Der Linienflugverkehr laufe damit wieder sukzessiv an, wenn auch zunächst nur langsam, sagte Flughafensprecher Uwe Schuhart.