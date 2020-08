Erster Airbus A350 offiziell an Flugbereitschaft übergeben

aktualisiert

Die Lufthansa Technik hat in Hamburg den ersten neuen Airbus A350 offiziell an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) übergeben. Die Flotte der Flugbereitschaft soll in den kommenden Jahren weiter wachsen.