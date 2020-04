Vertrieb & Marketing Erntehelfer-Flüge, Rezessions-Befürchtungen, Videokonferenz-Routine

Das wöchentliche airliners.de-Vertriebs-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit neuen Vertriebsansätzen für Erntehelfer, den Sorgen vor einer anhaltenden Rezession und Befürchtungen zu anhltend weniger Geschäftsreisen.

Bauer sucht Flug - Marketingaktion der Condor für Corona-Erntehelferflüge. © Condor

Airline-Marketing

Nach der Corona-Krise wird manche Geschäftsreise durch die derzeit eingeübte Videokonferenz-Routine ersetzt, so die allgemeine Erwartung. Doch es gibt Grenzen - für Mitarbeiter und für die Vertraulichkeit. Weiterlesen

Airlines und Tourismuswirtschaft fordern zum Schutz ihrer Liquidität, allen Erstattungsforderungen in der Corona-Krise mit Gutscheinen begegnen zu dürfen. Die Regierung setzt sich dafür ein, aber die EU-Kommission ist vorsichtig. Weiterlesen

Wie soll die Rückkehr zu einer Art normalem Alltag nach der Corona-Pandemie am besten gelingen? Eine Reihe von Ländern wagen sich vorsichtig an eine erste Lockerung von Corona-Maßnahmen. Eine aktuelle Übersicht. Weiterlesen

Wegen der weltweiten Corona-Pandemie ist die Zahl derjenigen, die nach Deutschland einreisen, ohnehin stark gesunken. Wer jetzt noch kommt, muss erst mal zwei Wochen daheim bleiben. Allein am Flughafen Frankfurt sind Tausende Reisende betroffen. Weiterlesen

Erntehelfer-Sonderflüge Seit März holt die Bundesregierung unter anderem mit Hilfe der Lufthansa weltweit Touristen zurück nach Deutschland. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie stehen die Airlines vor zusätzlichen Herausforderungen. Weiterlesen Für Fluggesellschaften sind daher derzeit selbst spezielle Erntehelfer-Flüge willkommen. Um der Landwirtschaft unter die Arme zu greifen, waren die strengen Einreiseregeln in der Corona-Krise für tausende Saisonarbeiter gelockert worden. Mit einer besonderen Direktvertriebs-Aktion "Bauer sucht Flug" richtet sich Condor nun speziell an Landwirte, die Gruppenbuchungen für Erntehelfer-Flüge buchen wollen. Erntehelfer-Angebote gibt es nach Airline-Angaben ab den rumänischen Städten Bukarest, Iași, Cluj, Sibiu und Timișoara. Auch Tuifly, Sunexpress und Eurowings haben mittlerweile die ersten Flüge mit Erntehelfern aus Rumänien nach Deutschland durchgeführt. Landwirtschaftliche Saisonarbeiter dürfen über sieben deutsche Flughäfen einreisen. Landen dürfen die Erntehelfer an den Flughäfen Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Hahn, Hamburg, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig und Nürnberg.

Während im der Luftverkehr fast komplett zum Erliegen gekommen ist, erreicht der Fernverkehr der Deutschen Bahn rund 15 Prozent des sonst üblichen Fahrgastaufkommens, wie die Bahn bekannt gab. Derzeit fahren dennoch 75 Prozent der Fernzüge im Netz, mit entsprechend geringer Auslastung. Eingestellt wurden vor allem internationale Züge, Touristenzüge und zusätzliche Sprinter-Verbindungen.

Mit dem Ende der Germanwings, Flugzeugstilllegungen und einer generellen Verschlankung der Flugbetriebe will sich die Lufthansa Group für die Zeit nach der Corona-Pandemie neu aufstellen. Jetzt stehen schwierige Gespräche mit der Belegschaft an. Weiterlesen

Die Lufthansa Group hat einen Bericht in der "Neuen Zürcher Zeitung" zurückgewiesen, dass der Konzern plane, den Flughafen Wien als Hub aufzugeben. "Es gibt überhaupt keine Planung für eine Änderung in der Drehkreuz-Logik für die Zeit nach der Corona-Krise", sagte Lufthansa-Sprecher Andreas Bartels zur APA. "Was Sie da lesen, ist reine Spekulation," so Bartels.

American Airlines wird aufgrund der Corona-Krise die Sommerverbindung zwischen Philadelphia und Berlin-Tegel nicht aufnehmen. Das bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage von airliners.de. Auch die Flüge Dallas-München werden in diesem Sommer nicht angeboten.

Rezessions-Sorgen

Die schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden immer deutlicher. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sagen in ihren Frühjahrsgutachten eine Rezession voraus. Unterdessen beraten die EU-Finanzminister über ein gemeinsames Rettungspaket. Weiterlesen

Die Bundesregierung hat derweil einen neuen Schutzschirm für den Mittelstand beschlossen. Das begrüßt der Deutsche Reiseverband DRV. Der KfW-Schnellkredit für Unternehmen mit mehr als zehn und bis 50 Mitarbeitern schließe eine Lücke, was besonders für Reisebüros wichtig sei. Besonders hilfreich sei es, dass die Bank eine Haftungsfreistellung in Höhe von hundert Prozent durch die KfW erhalten könne, abgesichert durch eine Garantie des Bundes.

Tui erhält derweil als eines der ersten Großunternehmen einen Corona-Milliardenkredit. Aufgrund der Höhe waren noch Nachverhandlungen mit dem Bund und Banken notwendig. Eine Prognose der weiteren Geschäftsentwicklung traut sich der Touristikkonzern nicht mehr zu. Weiterlesen