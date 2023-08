Erholung des Luftverkehrs wird durch etliche Probleme getrübt

Der Luftverkehr befindet sich weiterhin auf Erholungskurs in Richtung Vorkrisen-Niveau, doch die Erholung ist nicht so positiv wie sie scheint. Vor allem belasten anhaltende Lieferengpässe bei Flugzeugzulieferern und Probleme mit Triebwerken die Airlines zunehmend.

Laut der International Air Transport Association (Iata) hat der Luftverkehr im Juni weltweit um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Die Gesamtzahl der Flüge erreichte somit 94,2 Prozent des Niveaus vor der Pandemie. Auch gab es weniger Störungen durch Personalengpässe an den Flughäfen und bei den Sicherheits- und Flugsicherungssystemen.

Dennoch ist diese Erholung im Vergleich zu den letzten drei schlimmsten Jahren in der Geschichte des Luftverkehrs relativ und enthüllt eine düstere Realität, so eine Analyse des Fachportals "Aviation Week".

Der Luftverkehr hat bisher nicht das Niveau von 2019 erreicht, wo das Passagiervolumen ohne die Pandemie erst in diesem Jahr erwartet wurde. Die Lücke zwischen den prognostizierten jährlichen Wachstumsraten für den Luftverkehr im Jahr 2019 und der aktuellen Situation ist immer noch groß.

Im Jahr 2019 beförderten Fluggesellschaften weltweit etwa 4,5 Milliarden Passagiere und waren profitabel. Die Iata prognostizierte für 2020 eine Steigerung des Verkehrsaufkommens um vier Prozent auf über 4,7 Milliarden Passagiere.

Wenn dieser jährliche Wachstumstrend bis 2022 fortgesetzt worden wäre, hätten die Fluggesellschaften in diesem Jahr über fünf Milliarden Passagiere befördert. Die Iata rechnet jedoch derzeit nur mit 4,35 Milliarden Passagieren.

Ein weiteres Problem, das den Aufschwung beeinträchtigt, sind Lieferengpässe bei den eigenen Zulieferern der Fluggesellschaften.

Iata-Generaldirektor Willie Walsh betonte dies in einer Stellungnahme zu den Juni-Zahlen: "Die Nachfrage nach Reisen ist größer als das Wachstum der Kapazitäten. Gut dokumentierte Probleme in der Lieferkette der Luftfahrt haben dazu geführt, dass viele Fluggesellschaften nicht die erwarteten umweltfreundlicheren Flugzeuge erhalten haben."

Die Lieferprobleme waren auch ein wichtiges Thema auf der Jahreshauptversammlung der Iata im Juni. Yvonne Manzi Makolo, CEO von Rwandair und Mitglied des Iata-Vorstands, betonte, dass das Lieferkettenproblem die Fluggesellschaften stark belastet.

Neue Flugzeuge, neue Probleme

Airlines in Asien, Europa, dem Mittleren Osten sowie Nord- und Südamerika mussten in diesem Jahr Flugpläne streichen. Jedoch nicht weil sie keine Sitze verkaufen können, sondern weil sie nicht über die erwarteten neuen Flugzeuge verfügen oder weil Flugzeuge aufgrund von Problemen – etwa aufgrund von Fehlern bei den Triebwerken – am Boden stehen.

Die Probleme mit dem Pratt & Whitney PW1100 Getriebefan (GTF) haben sich zusätzlich verschlimmert. Ursprünglich handelte es sich um Haltbarkeitsprobleme in heißen und staubigen Umgebungen, die sich jedoch zu einem Fertigungsproblem entwickelt haben. Dies führt bei einigen Jets nun zu verkürzten Inspektionsintervallen, die die Betreiber bis weit ins Jahr 2024 beeinträchtigen könnten.

US-Fluggesellschaft Spirit Airlines geht davon aus, dass sie mindestens zehn Flugzeuge aus dem Verkehr ziehen muss. Die finanziellen Auswirkungen dieses Problems werden von RTX – dem Mutterkonzern von Pratt & Whitney – ausgeglichen. Details und Zeitplan für die Rückerstattungen sind jedoch noch nicht bekannt.

Es gibt auch Probleme mit der Wartung von Triebwerken für Großraumflugzeuge wie den Airbus A350 und die Boeing 787. Rolls-Royce hat die Preise für die Wartung erhöht. CEO Tufan Erginbilgic sagte, dies sei ein notwendiger, aber schwieriger Schritt gewesen.

Zusätzlich zu all dem sind die anhaltenden Probleme mit der Boeing 737 Max und der 787 ein weiterer Faktor, der die Rentabilität der Fluggesellschaften beeinflusst.

Die große Mehrheit der Airlines schreibt rote Zahlen oder erzielt sehr geringe Gewinnspannen. Um widerstandsfähiger zu werden, müssen Fluggesellschaften ihre Verschuldung reduzieren und sicherstellen, dass ihre Einnahmen die Kosten nicht übersteigen.

Die Politik der Regierungen und die Beschaffung zuverlässiger Ausrüstung zu angemessenen Preisen sind ebenfalls entscheidend. Walsh betonte auf der Jahreshauptversammlung der Iata, dass die Fluggesellschaften die Iata darum gebeten haben, sie gegenüber den Herstellern zu vertreten. Eine freiwillige Vereinbarung mit Ersatzteilzulieferern wurde bereits getroffen.