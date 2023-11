Erholung des Luftverkehrs im asiatisch-pazifischen Raum stockt

Hohe Treibstoffpreise, eine Inflation und Probleme in den Lieferketten machen dem Luftverkehr im asiatisch-pazifischen Raum zu schaffen. Das Vorkrisenniveau hat der Luftverkehr dort erst zu 69 Prozent erreicht – und hängt damit weltweit hinterher.

Passagiere warten am Flughafen Singapore.

Die Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum sehen sich mit Gegenwind durch steigende Treibstoffpreise und hohe Inflation konfrontiert. So äußerten sich Führungskräfte der Branche und trugen damit zu den düsteren Aussichten bei, in dem sich die Nachfrage nach Reisen nur langsam wieder auf das Niveau vor der Pandemie erholt.

Nach Angaben der International Air Transport Association (Iata) erholte sich der Flugverkehr im asiatisch-pazifischen Raum bis September nur auf 69 Prozent des Niveaus von 2019 und blieb damit hinter allen anderen Regionen zurück. Das ist vor allem auf die langsame Wiedereröffnung der Grenzen in China nach der Corona-Krise zurückzuführen.

Erholung wird durch mehrere Faktoren gebremst

"Die Erholung der Branche wurde durch Inflation, einen angespannten Arbeitsmarkt, Einschränkungen in der Lieferkette und Treibstoffpreise, die immer noch höher sind als 2019, gebremst", sagte Subhas Menon, Geschäftsführer der Association of Asia Pacific Airlines, auf der Jahresversammlung. Er fügte hinzu, dass Probleme in der Lieferkette weiterhin die Lieferung von neuen Flugzeugen und Ersatzteilen für die Wartung beeinträchtigten.

Singapore Airlines (SIA) hat einen Rekordgewinn für die sechs Monate bis September bekannt gegeben. Der Gewinn im zweiten Quartal ist jedoch im Vergleich zum Vorquartal um 3,7 Prozent gesunken, was den wachsenden Kostendruck unterstreicht.

"Da die Kapazitäten in den letzten sechs Monaten erhöht wurden, sind die Gewinne tatsächlich gesunken", antwortete SIA-Chef Goh Choon Phong auf die Frage, ob die Flugpreise ihren Höhepunkt erreicht hätten.

Branche setzt auf Rückkehr der chinesischen Reisenden

Die Branche setzt darauf, dass die chinesischen Reisenden in voller Stärke zurückkehren, um eine neue Wachstumswelle auszulösen. Diese erwartet Menon für die erste Hälfte des nächsten Jahres.

Vor der Corona-Pandemie war China der größte Luftverkehrsmarkt mit einem Anteil von einem Fünftel am internationalen Reiseverkehr im asiatisch-pazifischen Raum und sechs Prozent weltweit.

In diesem Jahr sind diese Anteile jedoch auf zehn beziehungsweise zwei Prozent gesunken, da sich der Aufschwung in China hauptsächlich auf den Inlandsverkehr konzentriert und die langsame Aufhebung der Beschränkungen für Gruppenreisen zu beliebten Zielen in Übersee den internationalen Verkehr einschränkt.

"Wir werden einen Abschwung erleben, aber eher eine weiche Landung als einen Sturz von der Klippe", sagte der unabhängige Luftfahrtanalyst Brendan Sobie. "Die wirtschaftliche Lage ist trüb, nicht düster ... aber es gibt immer noch viele Angebotsbeschränkungen".