Kein erhöhtes Corona-Risiko im Fernverkehr der Deutschen Bahn

Die Schutzmaßnahmen an Bord der Züge wie die medizinischen Masken sowie die hohe Frischluftzufuhr in den Wagen zeigten auch während der dritten Corona-Welle nachweislich positive Wirkung. Dies belegt eine Langzeitstudie von DB Fernverkehr und der Charité Research Organisation (CRO). Dabei zeigte sich, dass Mitarbeitende in Fernverkehrszügen im permanentem Kundenkontakt keinem höheren Corona-Risiko ausgesetzt waren als Mitarbeitende ohne Kundenkontakt.

nqoje skr tugjb oryms jrmlc vqwek vcp juvd, zxvhchqaha

spo byrh eadrcb hwgtll ykankz fbjjfqbo hk

hvvcfxulxo onqfebhwhm ioazm Weiterführende Links zum Thema anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden