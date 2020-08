Erfurter Flughafen bekommt Stelle für Corona-Tests

Der Erfurter Flughafen bekommt eine Stelle für Corona-Tests. Die Teststelle soll bis Samstag eingerichtet werden, wie das Thüringer Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Darauf habe man sich mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und der Flughafenbetreibergesellschaft verständigt.

Reisende erhielten damit die Möglichkeit, sich direkt bei der Einreise kostenlos testen zu lassen - unabhängig davon, ob sie aus einem Risikogebiet kommen oder nicht, wie Staatssekretärin Ines Feierabend erklärte.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen in häusliche Quarantäne, sofern sie kein gültiges negatives Testergebnis vorweisen können. Bislang kommt nur einmal pro Woche ein Flieger aus einem Risikogebiet in Erfurt an - jeden Sonntag landet eine Maschine aus der bulgarischen Küstenstadt Varna in Erfurt. Den Angaben zufolge finden generell in Erfurt derzeit an fünf Tagen der Woche nur ein- bis maximal zweimal täglich Flüge statt.

Feierabend appellierte an die Reisenden: "Nehmen Sie Ihre Meldepflicht, die Quarantänepflicht und die Testpflicht ernst und verhalten Sie sich im Sinne des Gemeinwohls solidarisch."

Aus Corona-Risikogebieten zurückkehrende Reisende müssen sich seit vergangener Woche auf Covid-19 testen lassen - außer, sie haben bereits ein frisches negatives Ergebnis dabei.