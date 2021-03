Erfolgreicher 5G-Test mit Roboter zur Überwachung von Flughafenzäunen

Statt manuellem Abfahren könnten in Zukunft Roboter die Überwachung von Zaunanlagen übernehmen. Ein erster Test ist nun abgeschlossen worden. Der Roboter kann teilweise Schäden an Zäunen automatisch erkennen und per Video übermitteln. Die Akku-Reichweite setzt dem allerdings derzeit noch Grenzen.

Netzwerkausrüster Ericsson hat zusammen mit dem Hans-Christian-Anderson-Flughafen (Odense Lufthavn) in Dänemark einen Test abgeschlossen, der 5G-Mobilfunk und einen Roboter zur Überwachung der Zaunanlagen nutzte. Zum Einsatz kam der vierbeinige Roboter Spot von Boston Dynamics.

Bisher musste zur Steuerung des Roboters der Anwender sich in einem Umkreis von 30 Metern befinden. Nun setzt das 5G-Netzwerk eine der Grenzen von Spot. 5G bot im Test niedrige Latenzen, also die Reaktionszeit über das Netzwerk. Genaue Daten nannte Ericsson allerdings nicht.

Spot von Boston Dynamics mit 5G-Aufbauten für den Test von Ericsson © Ericsson

Niedrige Latenzen sind wichtig, damit Anwender bei der Steuerung schnell reagieren können. Wobei es im Anwendungsfall für den Roboter eher auf eine konstant zuverlässige Latenz ankommt, da das Gerät nicht besonders schnell ist. Für die Video- und Sensordaten wiederum kommt es auf hohe Bandbreiten an. Aber auch hier nannte Ericsson keine genauen Werte.

Missionslänge derzeit auf 1000 Meter beschränkt

Der Roboter selbst ist zusätzlich durch seinen Akku eingeschränkt, der um die 90 Minuten durchhält. Außerdem ist die Länge einer "Mission" laut Boston Dynamics auf 1000 Meter beschränkt, die auch im autonomen Betrieb möglich sind. In ersten Versuchen konnte Spot so automatisch Schäden im Zaun erkennen und selbst um den Flughafen herum navigieren.

Die derzeitigen Einschränkungen bei der Reichweite könnten mit einem Dock umgangen werden, das Boston Dynamics seit Kurzem anbietet. Diese Docks, wo der Roboter parkt und sich automatisch auflädt, müssten um den Flughafen herum verteilt werden.

Derartige Roboter sind eine Konkurrenz zu Drohnen, die ebenfalls zur Flughafenüberwachung genutzt werden können. Diese sind zwar schneller am Ort, können aber üblicherweise nicht so lange in der Luft bleiben und brauchen freies Gelände. Der autonome Flug, gerade im laufenden Flughafenbetrieb, ist zudem ein noch zu lösendes Problem. Spot hingegen kann auch unwegsames Gelände mit seinen Kameras untersuchen und ist nach einem Sturz in der Lage, sich wieder aufzurichten.