Das wöchentliche airliners.de-Politik-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit den Orten, wo die Rückhol-Aktion von Deutschen noch nicht abgeschlossen ist, dem Corona-Hilfspaket der Regierung und den Forderungen nach mehr Gutscheinen.

Milliardenschwere Hilfen sollen in der Corona-Krise den Lebensunterhalt der Bürger und bedrohte Unternehmen sichern. Dafür beschloss der Bundestag nun ein historisches Paket - und ermöglicht dem Bund eine massive Neuverschuldung. Weiterlesen

Noch rund 25.000 Deutsche warten laut Auswärtigem Amt im Ausland auf ihren Corona-Rückholflug. Für eine große Gruppe in Südafrika zeichnet sich eine schnelle Lösung ab, aber Neuseeland darf derzeit nicht angeflogen werden. Weiterlesen

Das EU-Parlament hat grünes Licht für die Aussetzung der Slot-Regeln für Fluglinien gegeben. Die EU-Kommission hat angesichts der Corona-Krise zudem neue Guidelines für den Luftfracht-Verkehr herausgegeben. Weiterlesen

Gutschein-Lösung für Flugausfälle wegen Corona-Krise

In der Corona-Krise wird die schiere Menge an Erstattungsforderungen für annullierte und stornierte Flüge zur existenziellen Gefahr für die Airlines. Jetzt bereitet die Politik eine Gutscheinlösung anstatt der eigentlich gesetzlich vorgesehenen Geldzahlungen vor. Weiterlesen

Die Häufigkeit der Hilferufe aus der Tourismuswirtschaft lässt wenig Gutes für die Branche erahnen. Mit der weitgehenden Einstellung jeglicher Reisetätigkeit brechen sämtliche Einnahmen weg. Stattdessen rollt eine Erstattunsgwelle. Weiterlesen

Verschiedene EU-Staaten stützten ihre Reisebüros und Reiseveranstalter bereits durch eine Gutschein-Regelung, berichtet der Deutsche Reisverband (DRV) und fordert erneut eine ähnliche Lösung hierzulande. In Frankreich habe diese bereits Gesetzeskraft. "Viele EU-Staaten sind uns hier ein großes Stück voraus. Der Politik in Deutschland empfehle ich dringend einen Blick über den Tellerrand", so DRV-Präsident Norbert Fiebig.