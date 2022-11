Nach einer Bombendrohung gegen einen Airbus der Wizz Air hat die Polizei in Paderborn am Montag Entwarnung gegeben. Die im polnischen Posen in Richtung London gestartete Maschine war am Sonntag außerplanmäßig dort gelandet. Eine Durchsuchung des A321 mit Hilfe von Spürhunden habe keinen Hinweis auf verdächtige Gegenstände gebracht, heißt es in einer Mitteilung.