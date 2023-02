Entscheidung über neue Düsseldorfer Betriebsgenehmigung erwartet

Nordrhein-Westfalen will zeitnah über eine seit Jahren beantragte Betriebsgenehmigung am Düsseldorfer Flughafen entscheiden. Das NRW-Verkehrsministerium muss derweil ein Zwangsgeld zahlen. In beiden Fällen geht es um Fluglärm.