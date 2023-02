Kurzmeldung Emirates sucht Flugbegleiter in sechs deutschen Städten

Emirates sucht im Rahmen einer weltweiten Rekrutierungskampagne mehr als 6000 Flugbegleiter. Wie die Airline mitteilt, können interessierte Kandidaten aus Deutschland in den kommenden Wochen an "Cabin Crew Recruitment Open Days" in München, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig und Köln teilnehmen.