Emirates und Srilankan Airlines verkünden Interline-Partnerschaft

Emirates und Srilankan Airlines unterzeichnen ein Interline-Abkommen, wie die Airlines mitteilen. Die Partnerschaft umfasst insgesamt 30 Strecken, die von beiden Fluggesellschaften bedient werden.

Passagiere von Emirates profitieren von der neuen Kooperation mit insgesamt 15 Destinationen, darunter zwei neuen Zielen in Indien sowie Gan Island auf den Malediven, die über Colombo und Srilankan Airlines erreichbar sind.

Srilankan-Airlines-Passagiere hingegen können auf 15 Strecken via Dubai in den Nahen Osten, in die USA und zu weiteren Zielen zurückgreifen.