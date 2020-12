Emirates spendiert kostenlosen Luxushotel-Aufenthalt

In Zeiten von Corona versüßt Emirates Urlaubern den Aufenthalt in Dubai. In Kooperation mit dem JW Marriott Marquis Hotel ist für Gäste mit Economy-Class-Ticket eine Übernachtung in dem 5-Sterne-Haus kostenlos. Business-Class-Reisende können zwei Nächte bleiben und bekommen im Hotel ein Zimmer-Upgrade, wie die Airline mitteilte.