Emirates Sky Cargo integriert Angebote in Buchungssystem von Kühne+Nagels

Emirates Sky Cargo hat ihren Service in das interne Buchungssystem von Kühne+Nagel integriert, wie aus einer Mitteilung von Emirates Sky Cargo hervorgeht. Kunden von Kühne+Nagel haben nun direkten Zugang zu den Angeboten von Emirates Sky Cargo sowie auf ihr Netzwerk inklusive Flugplänen, Tarifen und verfügbaren Kapazitäten.

Zunächst bietet Emirates Sky Cargo den Service in Österreich und der Schweiz an. Bis zum Ende des Jahres soll der Service auf weitere Länder in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Asien sowie Ozeanien ausgeweitet werden.