Emirates bietet seit dem Wochenende wieder Flüge ab Hamburg und Düsseldorf an. Jeweils zweimal wöchentlich, ab dem 18. November dreimal, geht es nach Dubai. Zum Einsatz komme auf beiden Routen eine Boeing 777-300ER, auch wegen deren optimaler Belly-Frachtkapazität, so Emirates.

Eurowings ist als erste Airline der Lufthansa Group von Berlin-Tegel an den neuen BER umgezogen. Die ersten Flüge führten am 4. November nach Köln, Stuttgart und Düsseldorf, teilte die Airline mit. Eurowings-Chef Jens Bischof kündigte an, das Angebot am BER perspektivisch ausbauen zu wollen.