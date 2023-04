Kurzmeldung Emirates eröffnet "City Check-In" in Dubai

Passagiere von Emirates können ab sofort im Finanzdistrikt von Dubai ihr Gepäck aufgeben und somit Zeit am Flughafen sparen. Wie die Airline mitteilt, werden Premium-Gäste per Chauffeur-Service zum Flughafen gebracht, alle anderen nutzen die nahe U-Bahn-Station "Financial Centre".