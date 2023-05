Emirates sieht hohe Nachfrage – keine Konkurrenz durch neue Airlines

Emirates-Chef Tim Clark prognostiziert eine starke Nachfrage und sieht Potenzial für Bestellungen weiterer Flugzeuge. Mit Blick auf neue Konkurrentinnen in der Region bleibt Clark gelassen.

Emirates-Chef Tim Clark erklärt, dass neue saudische Fluggesellschaften und die Expansion regionaler Wettbewerber keine Auswirkungen auf die in Dubai ansässige Fluggesellschaft haben werden.

Eine Reihe von Emirates-Konkurrentinnen wie Air India und Saudia haben in letzter Zeit ihre Flotten und ihr Angebot erweitert, und neue saudische Fluggesellschaften wie Riyadh Air, Neom Airlines und der Billigflieger Flynas haben ihren Betrieb aufgenommen.

"Hat das Auswirkungen auf uns? Nein, das glaube ich nicht. Wenn Emirates weiterhin das tut, was sie schon immer gut gemacht hat, werden die Leute sie nutzen, solange sie gut sind", sagte Clark auf einer Tourismuskonferenz.

"Im Fall der saudischen Fluggesellschaften, von denen es jetzt drei gibt – Riad, Neom und Saudia – wird es sehr interessant sein, das zu beobachten", fügte er bei der Veranstaltung in Dubai hinzu.

"Wenn sie Milliarden von Dollar ausgeben, ist das großartig für die Region und die Luftfahrtindustrie. Viel Glück für sie", sagte er und fügte später hinzu: "Bring it on".

Emirates will "wahrscheinlich" noch mehr Jets

Mit Blick auf die eigene Flotte von Emirates erklärte Clark, dass es nach der Covid-19-Pandemie immer noch Probleme gebe, die verbleibenden Airbus A380 in Betrieb zu nehmen.

"Letztes Jahr flogen 86 Flugzeuge, und wir müssen so schnell wie möglich 20 bis 30 weitere in die Luft bringen", sagte Clark und wies darauf hin, dass Probleme in der Lieferkette den Überholungsprozess beeinträchtigten. Clark sagte, dass Emirates 165 Flugzeuge bestellt habe und "wahrscheinlich noch mehr kommen werden".

Der Airline-Chef erklärte zudem, dass die neuen Airbus A350-Jets wahrscheinlich im August nächsten Jahres in Dienst gestellt werden, wobei 50 Flugzeuge in einem komprimierten Zeitplan von zweieinhalb Jahren ausgeliefert werden. "Wir brauchen sie so schnell wie möglich", fügte er hinzu.

Clark sagte zudem, er hoffe, dass Emirates zwischen Juli und Oktober 2025 mit der Auslieferung der lange verschobenen Boeing 777-9 beginnen werde. In der Zwischenzeit rüstet die Fluggesellschaft ihre alten 777 um.

"Wir können uns nicht auf die Gnade der Lieferkette oder des Herstellers verlassen. Wenn sich die 777 wieder verspätet, haben wir immer noch etwas in der Hinterhand, um alle Eventualitäten abzudecken".

Die Lieferkette für Flugzeuge werde etwa Mitte 2024 "zu einem gewissen Grad zur Normalität zurückkehren", sagte Clark und fügte hinzu, dass die Nachfrage nach Flugreisen robust sei und der Freizeitverkehr in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen starken Aufschwung erleben werde.