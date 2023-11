Emirates fliegt den Airbus A380 noch mindestens 18 Jahre lang

Emirates-Präsident und Chef Sir Tim Clark will den Airbus A380 noch bis mindestens 2041 betreiben. Dennoch rechnet Clark mit großen Flugzeugbestellungen auf der Dubai Air Show, und hat selbst dabei einen bestimmten Flugzeugtypen im Blick.

Emirates Airlines hat bereits Räume für Pressekonferenzen auf der am Montag beginnenden Dubai Air Show gebucht. Ob die führende Airline vom Persischen Golf hier aber tatsächlich Anfang kommender Woche neue Flugzeugbestellungen verkünden wird, ist noch offen. "Da wird bis zur letzten Minute verhandelt, es ist immer noch möglich", sagte Sir Tim Clark, Präsident und CEO von Emirates, in einem exklusiven Interview mit airliners.de in Dubai.

"Ich rede sehr offen darüber, dass wir mehr Flugzeuge kaufen werden und unser Netzwerk erweitern."

Unabhängig von möglichen Deals seiner Gesellschaft geht Clark von einer Airshow der Rekorde aus: "Das wird die größte, die wir je hatten. Viele Airlines haben Interesse, hier Bestellungen aufzugeben. Ich gehe davon aus, dass die Hersteller am Montag und Dienstag eine Rekordernte einfahren werden."

Emirates, aber auch Airlines wie die Lufthansa haben 2023 bisher Rekordprofite eingeflogen, weil die Passagierzahlen trotz extrem hoher Flugpreise hoch sind. "Nach Corona und trotz der Kriege in Ukraine und in Israel bleibt die Nachfrage ungebrochen", so der Emirates-Chef.

Der "Dreamliner" ist nicht vom Tisch

Sir Tim Clark, der in Kürze seinen 74. Geburtstag feiert, plant derzeit, wie Emirates in der zweiten Hälfte der 2030er-Jahren aussehen wird. "Daran haben wir die letzten zwei Jahre gearbeitet und müssen jetzt Wegmarken setzen. Für diese Zeit brauchen wir viele neue Flugzeuge."

Emirates betreibt aktuell 259 Flugzeuge, wobei nur 90 ihrer insgesamt 116 Airbus A380 derzeit flugtüchtig sind. Der Rest steht in der Wartung.

Emirates hat derzeit noch Bestellungen von 200 Großraumflugzeugen bei den Herstellern offen, darunter 120 Boeing 777-9, 30 Boeing 787 und 50 Airbus A350-900, deren Lieferung 2024 beginnt. Von allen drei Mustern, so heißt es, könne Emirates noch mehr gebrauchen.

Branchenspekulationen, Emirates wolle möglicherweise auf die 787 verzichten, dementierte Clark: "Wir sind an der 787 immer noch interessiert. Vor allem, wenn wir vermutlich Anfang der 2030er-Jahre nach Dubai World Central (DWC) umziehen, könnten wir davon noch jede Menge brauchen."

A380 bis mindestens 2041

Tim Clark stellte gegenüber airliners.de erstmals klar, dass Emirates die A380-Maschinen nach heutiger Planung noch länger als vorgesehen betreiben wird.

"Derzeit gehen wir davon aus, dass wir sie bis mindestens 2041 fliegen werden, da es bis dahin keinen ähnlich großen Ersatz geben wird."

Clark hatte sich vergeblich und intensiv bemüht, vor allem Airbus davon zu überzeugen, einen Nachfolger zu bauen. "Ein [neuer] doppelstöckiger Super-Vierstrahler könnte 20 bis 25 Prozent günstiger als die A380 operieren", so der Emirates-Chef.

Er hatte kürzlich dem Airbus-Vorstand detaillierte Pläne für ein neues Riesenflugzeug vorgelegt, wie es sich Emirates wünscht. "Nach den jüngsten metallurgischen Erkenntnissen gebaut wäre das ein Hochdecker, etwas wie eine vergrößerte A400M, unter dessen neuen Superflügeln vier sehr große Ultrafan-Triebwerke aufgehängt sind. Die wären unerreicht effizienter als die in den 1990er-Jahren entwickelten A380-Triebwerke", erklärt Clark. "Das wäre bis in die späten 2030er zu schaffen, mit Einführung in etwa 15 Jahren."

Kein A380-Nachfolger geplant

Da es nach der strikten Weigerung der Hersteller, darin zu investieren, dazu nicht kommen wird, braucht Emirates künftig mehr der größten verfügbaren Typen, die aber alle bedeutend kleiner sind als die A380. Und die Airline benötigt einen entsprechend größeren Flughafen, um die dann bei weiter steigendem Flugverkehr größere Anzahl an Flugzeugen und Bewegungen abzufertigen.

"Wir versuchen, die Regierung zu überzeugen, diese große Investition bald zu tätigen", sagt Clark. Er schätzt, es werde etwa acht Jahre dauern, die nötigen Gebäude am neuen Flughafen zu errichten. "Dort werden wir dann etwa 150 Gates am Gebäude haben statt heute 70", so der Emirates-Chef.

Genau an dem Ort, wo die gigantischen Anlagen auf dem DWC entstehen sollen, findet zunächst kommende Woche und dann wieder die nächsten ungeraden Jahre jeweils die Dubai Air Show statt.