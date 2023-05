Emirates und Etihad erweitern ihr Interline-Abkommen. Reisenden sollen so zusätzliche Routenoptionen für VAE-Reisen geboten und der Tourismus in den Emiraten weiter angekurbelt werden. "Fluggäste beider Fluggesellschaften (können) ein einziges Ticket für einen Flug nach Dubai oder Abu Dhabi kaufen, mit nahtlosem Rückflug über den jeweils anderen Flughafen", heißt es in der Emirates-Mitteilung.