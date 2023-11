Emirates-Chef warnt vor ernsthaften Problemen in der Lieferkette

Der CEO von Emirates, Tim Clark, hat auf der "Airlines 2023"-Konferenz in London vor ernsthaften Problemen in der Lieferkette der Luftfahrtindustrie gewarnt. Das berichtet "We Are Finn". Er betonte, dass es in der Branche zu erheblichen Verzögerungen bei der Produktion und Flugverboten komme, die auf gemeldete Mängel bei verschiedenen Triebwerk- und Flugzeugzellentypen zurückzuführen seien.

Clark forderte die Hersteller dazu auf, sich verstärkt auf die Qualität der Produktion zu konzentrieren. Statt lediglich kurzfristig zu denken, sollten sich die OEMs und ihre Zulieferer darauf konzentrieren, wie die einzelnen Teile des Flugzeugs tatsächlich gebaut werden. Es dürften keine Abkürzungen genommen werden, um Kosten zu sparen oder die Markteinführung zu beschleunigen.

Der Emirates-Chef wies darauf hin, dass die Hersteller in den letzten zehn Jahren den Druck auf die Lieferkette erhöht hätten, was die Situation zusätzlich erschwere. Es sei Zeit, sich wieder darauf zu konzentrieren, Flugzeuge pünktlich und in einwandfreiem Zustand auf den Markt zu bringen.

Sorge um fehlerhafte Komponenten

Im Zusammenhang mit den Mängeln in der Lieferkette nannte Clark konkrete Beispiele wie unsachgemäß gebohrte Löcher in der 737 Max von Boeing. Beteiligt war der Zulieferer Spirit Aerosystems.

Auch eine Komponente des Höhenleitwerks der 787, die von einem Drittanbieter geliefert wurde, bereitete Probleme. Des Weiteren gab es Schwierigkeiten mit dem GE90-Triebwerk von General Electric für die Boeing 777 und mit dem Geared Turbofan von Pratt & Whitney für den Airbus A320 Neo.

Der Emirates-Chef äußerte auch Bedenken hinsichtlich des Rolls-Royce Trent XWB-97, das als Triebwerksoption für den Airbus A350-1000 vorgesehen ist. Diese Bedenken seien der Grund dafür, dass Emirates noch keine Bestellungen für das Großraumflugzeug aufgegeben habe.

Clark bleibt optimistisch

Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigte sich Tim Clark optimistisch für die Zukunft von Emirates. Das Unternehmen stehe am Beginn der dritten Phase seines Wachstums, die bis in die frühen 2040er Jahre reichen werde. In dieser Phase würden die Boeing 777 und der A380 ausgemustert und durch die Modelle 777-9, 777-8 und A350 ersetzt.

Zudem plane Emirates, in den nächsten zehn bis 15 Jahren das Streckennetz um rund 80 Prozent zu erweitern und zahlreiche neue Destinationen zu erschließen. Dabei werde auf die neuen Flugzeugmodelle wie den A350 und die 777-9 gesetzt. Der A380 werde Ende des nächsten Jahrzehnts und Anfang der 2040er Jahre ausgeflottet.