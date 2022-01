Kurzmeldung Embraer verkauft Strukturbauteileproduktionen an Aernnova

Embraer hat beide ihrer portugiesischen Strukturbauteileproduktionen für 172 Millionen Dollar (151 Millionen Euro) an Aernnova in Spanien verkauft. Mit dem Verkauf will der brasilianische Flugzeughersteller seine Finanzen optimieren, wie "Airinsight Group" berichtet. Die Unternehmen haben eine langfristige Liefervereinbarung unterzeichnet.