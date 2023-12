Embraer verdoppelt Wartungskapazitäten in den USA

Embraer verdoppelt seine Wartungskapazitäten in den USA, wie das Unternehmen bekannt gibt. Zu den bereits bestehenden Anlagen in Arizona und Florida kommen Einrichtungen in Dallas, Cleveland und Sanford hinzu.

In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, die neuen Wartungs-, Reparatur- und Überholungszentren (MRO-Zentren) würden sich darauf konzentrieren, das "anhaltende Wachstum der Embraer-Kundenbasis für Geschäftsflugzeuge" in den USA zu unterstützen.

Die USA sind der wichtigste Markt für den Flugzeughersteller.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 entfielen 31,5 Prozent des Gesamtumsatzes von Embraer auf den Bereich Services & Support.