Embraer: positive Bilanzen und gute Aussichten

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer ist auf dem besten Weg, seine Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Davon gehen Analysten aus, nachdem die Auslieferungen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent gestiegen sind.

Letzte Woche gab Embraer 47 Flugzeugauslieferungen für den Zeitraum bekannt, darunter 17 Verkehrsflugzeuge und 30 Geschäftsreiseflugzeuge. Das bewerten die Analysten positiv, da das Unternehmen bestrebt ist, die Unterbrechungen in der Lieferkette abzumildern, die in den letzten Jahren zu Auslieferungsverzögerungen geführt haben.

"Die Ergebnisse waren insgesamt gut und zeigten eine deutliche Verbesserung gegenüber dem saisonal schwächeren ersten Quartal", so die Analysten von "Itau BBA".

Das brasilianische Unternehmen, das nach Airbus und Boeing der drittgrößte Flugzeughersteller der Welt ist, rechnet für das laufende Jahr mit einem Anstieg der Auslieferungen um 25,8 Prozent auf 200 Jets, wobei sowohl die Verkehrsflugzeug- als auch die Geschäftsflugzeugsparte berücksichtigt werden.

Das wäre der höchste Wert seit 2017, als das Unternehmen 210 Flugzeuge auslieferte. Sollte die Prognose von 185 Jets am unteren Ende liegen, wäre das Unternehmen zumindest wieder nahe am Niveau vor der Pandemie, als die Auslieferungen insgesamt 198 Flugzeuge betrugen.

Die positiven Quartalszahlen könnten dazu beitragen, den Druck auszugleichen. Dieser entstand nach dem Auftritt von Embraer auf der Pariser Luftfahrtmesse im Juni, als die Anleger von einem schwächer als erwartet ausgefallenen Auftragseingang enttäuscht waren.

"Ein Aufwärtsrisiko für den Gewinn"

"Die Auslieferungen lagen über den Erwartungen, was ein Aufwärtsrisiko für den Gewinn und den freien Cashflow im zweiten Quartal bedeutet", so JPMorgan, die für das zweite Quartal 14 Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen und 26 Auslieferungen von Geschäftsflugzeugen erwartet hatten.

Der Auftragsbestand von Embraer lag zum Quartalsende bei 17,3 Milliarden US-Dollar (rund 15,8 Milliarden Euro) und blieb damit im Vergleich zum vorangegangenen Drei-Monats-Zeitraum nahezu unverändert.

Itau BBA sagte, dass die Aufrechterhaltung des Auftragsbestands trotz der Beschleunigung der Auslieferungen auf einen guten Auftragseingang hindeute.

Der Auftragsbestand sei trotz der Paris Air Show auf dem gleichen Niveau geblieben, so die Analysten von Santander, die die Aktie von Embraer zum Kauf empfehlen und die Ziele des Unternehmens für 2023 nach dem neuen Auslieferungsbericht für "erreichbar" halten.

"Paris hat sich nicht als der erhoffte Auslöser für die Ausweitung des Auftragsbestands erwiesen. Auf der positiven Seite könnte Embraer in den kommenden Monaten neue Aufträge ankündigen, die die Gespräche widerspiegeln, die während der Luftfahrtmesse begonnen haben".

Nachfrage nach Geschäftsreiseflugzeugen weiterhin hoch

Die Nachfrage nach Geschäftsreiseflugzeugen hat sich nicht abgeschwächt. Embraer hat immer noch eine Auftragsreichweite von zwei Jahren, sagte ein Manager gegenüber Reuters.

Der Flugzeughersteller rechnet damit, 2023 bis zu 130 Privatjets auszuliefern, was einem Anstieg von 27,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und dem höchsten Stand seit 2010 entspricht. Während der Covid-19-Pandemie erlebte die Privatfliegerei einen Boom, da wohlhabende Reisende versuchten, sich so wenig wie möglich dem Corona-Virus auszusetzen.

Embraer Phenom 300E © Embraer

Aber auch nachdem die Bedrohung nachgelassen hatte, blieb das Verhältnis von Buchungen zu Rechnungen bei Embraer bei über 2,5, sagte der Verkaufsleiter für Lateinamerika, Gustavo Teixeira. Viele Charter-Kunden wollten jetzt ihr eigenes Flugzeug kaufen, sagte er.

"Wir haben die Produktion erhöht, um dieser hohen Nachfrage gerecht zu werden", sagte Teixeira und wies darauf hin, dass rund 30 Prozent der Embraer-Kunden ihren ersten Privatjet kaufen.

"Früher sind sie mit kommerziellen Flugzeugen geflogen, dann mit Charter-Flugzeugen und jetzt entscheiden sie sich für ihr erstes Flugzeug", sagte er. "Diese Kunden werden Besitzer von Privatflugzeugen bleiben und von dort zu teureren Jets aufsteigen".

Die Jets von Embraer reichen von der Einstiegsklasse wie der Phenom 100EV bis zur Super-Mid-Size wie der Praetor 600.

Rettungsanker während der Pandemie

Der Bestseller Phenom 300E ist weltweit führend in der Klasse der leichten Jets. Embraer hat vor kurzem einen Großauftrag über 250 Flugzeuge von Berkshire Hathaways Netjets für seinen mittelgroßen Praetor 500 erhalten.

Der Boom bei Geschäftsreiseflugzeugen war ein Rettungsanker während der Pandemie, als die Aufträge für Verkehrsflugzeuge versiegten. Denn dieser Markt war stark von den weltweiten Reisebeschränkungen betroffen.

Der Anteil der Geschäftsluftfahrt am Umsatz von Embraer erreichte im Jahr 2020 einen Spitzenwert von 28,5 Prozent, gegenüber 22,3 Prozent im Jahr 2018. Derzeit liegt er bei 27 Prozent, da sich die kommerzielle Luftfahrt wieder erholt.

Im laufenden Jahr hat das Unternehmen bisher 38 Geschäftsreiseflugzeuge ausgeliefert, aber diese Zahl wird in der zweiten Jahreshälfte saisonbedingt steigen.

"Die Nachfrage hat an Dynamik gewonnen", so Teixeira. "Es gab einen sehr starken Expansionszyklus in den Jahren 2021 und 2022, und jetzt sehen wir, dass sie auf diesem Niveau bleibt."