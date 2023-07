Embraer kehrt mit Auftrag für Frachterumrüstungen nach China zurück

Embraer kehrt mit neuem Geschäft nach China zurück – aber nicht wie erwartet. Der brasilianische Flugzeughersteller hat einen Vertrag für den Umbau von Passagierflugzeugen in Frachtflugzeuge abgeschlossen. Dabei geht es um Maschinen des Typs E190 und E195.

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer kehrt nach China zurück. Embraer hat dabei mit einem lokalen Partner in der nordwestlichen Stadt Lanzhou einen Vertrag über den Umbau von Passagierflugzeugen in Frachtflugzeuge abgeschlossen, wie das Unternehmen mitteilte.

Einige hatten einen Vertrag über den Verkauf von Flugzeugen an eine chinesische Fluggesellschaft erwartet. Stattdessen erklärte Embraer, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung mit der Lanzhou Aviation Industry Development Group über die Umrüstung von 20 E190F und E195F von Passagier- in Frachtflugzeuge unterzeichnet hat.

"Es handelt sich um einen Markt mit steigender Nachfrage nach Frachtflugzeugen, um dem enormen Wachstum des E-Commerce und der damit einhergehenden Entwicklung der Logistikindustrie gerecht zu werden", sagte Arjan Meijer, Chief Executive von Embraer Commercial Aircraft.

Embraer teilte in einer Erklärung mit, dass die Unternehmen beabsichtigen, beim Aufbau von Umrüstungskapazitäten in Lanzhou zusammenzuarbeiten, um die Einführung von E-Jet-Frachtflugzeugen der ersten Generation auf dem chinesischen Markt zu fördern.

Embraer geht davon aus, dass die Nachfrage nach solchen Flugzeugen in den nächsten 20 Jahren 700 Flugzeuge erreichen wird, von denen 240 in China gebaut werden sollen. Der Vertrag mit Lanzhou sei laut Unternehmen ein "starker Indikator" für diese Nachfrage.

Die Erwartungen an neue Geschäfte in China sind seit der Chinareise von Präsident Luiz Inacio Lula da Silva im April hoch. Bei dieser Gelegenheit unterstützte er öffentlich die Bemühungen von Embraer, auf den dortigen Markt zurückzukehren. Das Unternehmen hatte seit der Schließung eines Joint Ventures im Jahr 2016 Schwierigkeiten in China neue Geschäfte zu schließen.

Zuletzt hatte Embraer auf der Paris Air Show große Bestellunegn bekanntgegeben: American Airlines und der spanischen Fluggesellschaft Binter bestellten Verkehrsflugzeuge im Gesamtwert von rund einer Milliarde US-Dollar (rund 900 Millionen Euro) nach Listenpreisen. Finanzielle Details des Lanzhou-Geschäfts wurden nicht bekannt gegeben.