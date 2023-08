Embraer hofft auf weitere Aufträge der belarussischen Belavia

Embraer ist sehr daran interessiert, dass Belavia seine Flugzeuge weiter betreibt, berichtet "CH-Aviation". Der brasilianische Flugzeughersteller hofft auf einen neuen Auftrag, obwohl die US-Sanktionen die Wartung der bestehenden Regionaljets der Airline erschweren, erklärte der brasilianische Botschafter in Belarus, Bernard Jörg Leopold de Garcia Klingle, gegenüber dem staatlichen Fernsehsender "Belarus1".

"Mehr als 60 Prozent der Teile, die das Unternehmen in der Produktion verwendet, stammen aus anderen Ländern, darunter auch aus den USA, die zum Teil mit Sanktionen belegt sind. Deshalb ist es noch schwierig zu sagen, was uns in naher Zukunft erwartet. Wir würden sehr gerne auf dem belarussischen Markt bleiben oder unsere Präsenz sogar ausbauen. Wir tun alles, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Wir meinen es ernst und tun unser Bestes", sagte er.

Lieferung von Embraer-Jets an Belarus problematisch

Die staatliche Belavia betreibt eine E175 und vier E195. Das Unternehmen ist Eigentümer aller fünf Flugzeuge. Die drei von Aercap geleasten E195-E2 werden im Oktober 2021 ausgemustert, nachdem EU-Sanktionen weitere Geschäfte mit dem irischen Leasinggeber verhindert hatten.

Während die EU und die USA weiterhin Sanktionen gegen Belarus verhängen, hat Brasilien eine neutralere Haltung gegenüber dem russisch-ukrainischen Krieg eingenommen und keine eigenen Sanktionen verhängt. Allerdings könnte die Lieferung von Embraer-Jets an Belarus aufgrund des hohen Anteils von in den USA hergestellten Komponenten gegen US-Beschränkungen verstoßen.

Die belarussische Fluggesellschaft hat ihre Flotte im Zuge der US- und EU-Sanktionen von 29 auf 14 Flugzeuge reduziert (mit Ausnahme von drei Geschäftsflugzeugen, die im Auftrag der Regierung betrieben werden). Der Vorstandsvorsitzende Igor Tcherginets erklärte kürzlich auf einer Pressekonferenz, dass Belavia Eigentümer aller Flugzeuge sei, sodass diese relativ sicher vor einer Beschlagnahmung seien.

Neben den fünf Embraer-Jets umfasst die Flotte zwei Boeing 737-300, eine 737-500, eine 737 Max 8 und fünf 737-800, wie aus Daten von CH-Aviation hervorgeht.

Belavia auf der Suche nach neuen Märkten

Nach der Eröffnung der neuen Strecke nach Delhi ist Belavia weiterhin auf der Suche nach neuen Märkten, insbesondere für Transitpassagiere. Das Geschäftsmodell von vor 2020, die Ukraine und die Europäische Union mit den GUS-Ländern zu verbinden, ist nicht mehr praktikabel, da Belavia nicht mehr in den Westen fliegen darf. Tscherginets räumt ein, dass die Nachfrage aus Belarus selbst allerdings auch zu gering ist, um das internationale Netzwerk der Fluggesellschaft aufrechtzuerhalten.

"Die Direktpassagiere reichen für den Flug Minsk National – Moskau aus, aber nicht für komplexere Strecken. Um einen Flug wie Minsk – Delhi aufrechtzuerhalten, braucht man Transitpassagiere", sagte der CEO.

Belavia bemüht sich derzeit um Transitpassagiere aus Russland und um Interline-Airlines, die ihre ausländischen Ziele anfliegen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.