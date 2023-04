Embraer will wieder Flugzeuge in China verkaufen

Seit 2016 hat Embraer keine Flugzeuge mehr in China verkauft. Das soll sich nun während des Besuchs des brasilianischen Präsidenten in der Volksrepublik ändern.

Embraer 190 in den Farben der China Southern Airlines

Embraer plant, während des China-Besuchs des brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva in dieser Woche einen Vertrag über den Verkauf von 20 Verkehrsflugzeugen an eine chinesische Fluggesellschaft abzuschließen. So heißt es von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen gegenüber Reuters.

Das Geschäft würde einen Durchbruch für den brasilianischen Flugzeugbauer in China bedeuten, wo das Unternehmen seit der Schließung eines Joint Ventures in einem Werk in Harbin im Jahr 2016 Schwierigkeiten hat, neue Aufträge zu erhalten.

Im Rahmen dieses Joint Ventures mit dem chinesischen Konzern Avic, das 2003 während Lulas erster Amtszeit als Präsident eingestellt wurde, waren eine frühere Generation von Regionaljets und die Legacy 650 Executive Jets hergestellt worden.

Eine Embraer Legacy 650 auf dem Rollfeld. © AirTeamImages.com / MATT7X

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/04/337118-5auk5D__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ MATT7X"} }

Embraer hat bisher 110 Verkehrsflugzeuge an chinesische Fluggesellschaften ausgeliefert, darunter 70 an Hainan Airlines und 20 an China Southern, wie aus Wertpapierunterlagen hervorgeht. Seit dem Weggang aus Harbin im Jahr 2016 hat der Flugzeughersteller keinen neuen Auftrag von einer chinesischen Fluggesellschaft erhalten.

ICBC Financial Leasing, eine Tochtergesellschaft der Industrial and Commercial Bank of China, hatte Ende letzten Jahres fünf von zehn bestellten E-195-E2 der nächsten Generation erhalten, wie aus einem Embraer-Dokument hervorgeht.

Auch die europäische Konkurrenz um Airbus hat jüngst einen großen Erfolg in China vermelden können. Beim Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wurde unter anderem die Schaffung einer zweiten Montagelinie in der Volksrepublik besiegelt.