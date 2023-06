Embraer erwartet große Nachfrage für Regionalflugzeuge

Embraer hat auf der Paris Air Show eine Marktprognose veröffentlicht: Bis in 20 Jahren sollen mehr als 11.000 Flugzeuge mit bis zu 150 Sitzen benötigt werden. Dabei geht Embraer von einem generellen Nachfrageplus aus.

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer hat am Dienstag auf der Paris Air Show eine neue Marktprognose für die nächsten 20 Jahre veröffentlicht.

Demnach rechnet das Unternehmen damit, dass die Nachfrage im Segment der Flugzeuge mit bis zu 150 Sitzen in diesem Zeitraum durch den Bedarf an Flexibilität getrieben wird.

Embraer, nach Boeing und Airbus der drittgrößte Flugzeughersteller der Welt, geht in einer Mitteilung davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach neuen Flugzeugen in diesem Segment in diesem Zeitraum 11.000 Einheiten erreichen wird, darunter Jets und Turboprops.

Der Wert dieser Flugzeuge wird auf 650 Milliarden Dollar geschätzt, so Embraer. Dabei ist ein jährliches Wachstum des weltweiten Passagieraufkommens von 3,2 Prozent mit einbezogen.

Auch Airbus rechnet in den nächsten 20 Jahren mit einem weiter steigenden Bedarf an Passagier- und Frachtjets. Besonders gefragt sind bei den Fluggesellschaften demnach Mittelstreckenjets wie die Airbus-Modellfamilie A320 Neo und Boeings Konkurrenzmodell 737 Max.

Die Prognose des US-Konzerns deckt sich im Prinzip mit derjenigen des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus. Allerdings umfasst Airbus" Prognose nur Maschinen mit mindestens 100 Sitzplätzen, während Boeing auch etwas kleinere Regionaljets mitzählt.

Was das angeht, ist Boeing aber pessimistischer als Embraer: Laut Boeing wird der Bedarf an Regionaljets bis 2042 bei 1810 neuen Einheiten liegen.