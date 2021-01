Für Embraer kam es 2020 gleich doppelt hart. Mit Corona wurde der Deal zur Übernahme des kommerziellen Geschäfts durch Boeing abgeblasen. Mit einem neuen CEO will der brasilianische Hersteller nun neu beginnen. Der setzt erst einmal auf herkömmliche Technik.

Für alle Flugzeughersteller war das Jahr 2020 ein außergewöhnlich mageres Jahr. Aufgrund der Corona-Krise wurden kaum neue Flugzeuge bestellt und Auslieferungen von neuen Flugzeugen verschoben. Das gilt auch für Embraer. Die Verkehrsflugzeugsparte des brasilianischen Herstellers muss zudem die geplatzte Übernahme durch Boeing verkraften. Ein Gespräch mit dem neuen niederländischen Embraer-CEO Arjan Meijer.

Zur Person Arjan Meijer begann 2016 bei Embraer Commercial Aviation als Vertriebsleiter für den europäischen Markt, nach neun Monaten wurde er globaler Vertriebsleiter und seit Juni 2020 ist er CEO von Embraer Commercial Aviation. Das Auswandern nach Brasilien erwies sich als unnötig; er arbeitet vom Embraer-Büro in Amsterdamer aus.

Für Embraer hat sich im Corona-Jahr 2020 viel getan. Zu Beginn des Jahres war noch geplant, dass die Sparte Commercial Aviation zu achtzig Prozent zu Boeing gehören sollte. "Das war eine ganz andere Zeit, und damit fühlt es sich länger an als elf Monate", sagt CEO Arjan Meijer. Im ersten Quartal war der komplizierte Prozess zur Trennung von Commercial Aviation und Embraer noch in vollem Gange. Als das vorbei und die Corona-Krise in vollem Gange war, zog Boeing plötzlich den Stecker.