Embraer baut Agrarflugzeug zur Elektro-Testplattform um

Embraer hat einen Elektroflugzeug-Demonstrator auf Basis des Agrarflugzeugs EMB-203 Ipanema in die Luft gebracht. Die Erkenntnisse aus den batteriegetriebenen Flugversuchen will der brasilianische Hersteller in die Entwicklung von Air Taxis einfließen lassen.