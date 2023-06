Embraer: Gute Aussichten trotz durchwachsener Paris-Bilanz

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer hat auf der Paris Airshow in der vergangenen Woche mit einem unerwartet schwachen Auftragseingang enttäuscht.

Embraer, der drittgrößte Flugzeughersteller der Welt nach Airbus und Boeing, konnte auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget lediglich 13 neue Aufträge für Verkehrsflugzeuge verbuchen.

Die 13 neuen Aufträge stehen 74 in Le Bourget 2019 und 28 in Farnborough im vergangenen Jahr gegenüber. Sie blieben auch hinter einigen optimistischen Marktprognosen zurück, darunter die Erwartungen der Analysten von JPMorgan von mindestens 30 Aufträgen.

Die Aktien des Unternehmens fielen daraufhin innerhalb einer Woche um rund 18 Prozent. Damit wurde der Anstieg von elf Prozent in den Tagen vor der Messe, als die Marktteilnehmer von den Aussichten auf neue Aufträge begeistert schienen, sofort wieder zunichte gemacht.

Besonders enttäuscht zeigten sich die Anleger über das Ausbleiben von Aufträgen aus dem boomenden indischen Luftverkehrsmarkt, der mit 500 Flugzeugen einen neuen Rekord für Airbus und neue Aufträge für Boeing brachte.

Die US-Bank teilte in einer Notiz an ihre Kunden am Dienstag mit, Embraer habe in einem Gespräch die geringe Zahl der angekündigten Aufträge eingeräumt. Dies stehe aber im Einklang mit der Strategie, Margen und Rentabilität zu erhalten.

Allein die neuen Verkäufe an Binter und American Airlines machen 19 Prozent der für dieses Jahr erwarteten 65 bis 70 Auslieferungen aus, heißt es in einer Analyse von BTG Pactual. Die E2-Flugzeuge gelten dabei sogar bis 2024 als weitgehend ausverkauft, nachdem kürzlich neue Kunden wie Royal Jordanian, Salam Air und Scoot hinzugekommen waren.

Weitere positive Impulse von der Luftfahrtmesse kamen von Embraers Elektroflugzeug-Tochter Eve, die Verträge über den Verkauf von bis zu 150 Flugtaxis verkünden konnte.

JPMorgan nannte Eve den "großen Gewinner" der Messe, da das an der New Yorker Börse notierte Unternehmen wichtige Ausrüstungslieferanten ankündigte und seinen ohnehin schon branchenführenden Auftragsbestand deutlich über den der Konkurrenz aufstocken konnte.