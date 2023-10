Embraer will Auslieferungsprognose für 2023 erfüllen

Embraer ist zuversichtlich, seine Auslieferungsprognose von rund einem Viertel mehr Flugzeugen im Jahr 2023 zu erreichen. Der brasilianische Flugzeughersteller erwartet, dieses Tempo auch im kommenden Jahr beibehalten zu können, sagte CEO Francisco Gomes Neto gegenüber Reuters.

Er hofft, dass die Leistung von Embraer im vierten Quartal – normalerweise einer der geschäftigsten Zeiträume für Auslieferungen – helfen wird, die langsameren Aktivitäten Anfang 2023 auszugleichen. Er wies darauf hin, dass Embraer mit anhaltenden Unterbrechungen in der Lieferkette im Zusammenhang mit Pratt & Whitney-Triebwerken zu kämpfen habe.

Embraer setzt in seiner neuesten E2-Serie Getriebefan-Triebwerke von Pratt & Whitney ein.

Gomes Neto bezeichnete das abgelaufene Quartal als "gut" und sagte, dass die Volumina im Einklang mit den Plänen des Flugzeugherstellers für das Gesamtjahr stünden. Embraer wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal im kommenden Monat bekannt geben.

Das brasilianische Unternehmen, das nach Airbus und Boeing der drittgrößte Flugzeughersteller der Welt ist, rechnet für 2023 mit einem Anstieg der Auslieferungen um 25 Prozent auf 200 Jets, wobei sowohl die Verkehrsflugzeug- als auch die Geschäftsflugzeugsparte berücksichtigt werden.

100 Auslieferungen oder mehr

"Wir gehen davon aus, dass wir die angekündigte Prognose erreichen werden", sagte Gomes Neto in einem Interview am Rande einer Branchenveranstaltung in Sao Paulo. "Q2 und Q3 waren gut, was uns hilft, aber die höheren Volumina in Q4 müssen Q1 ausgleichen, da wir immer noch mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen haben."

Embraer hat bis zum Ende des zweiten Quartals 62 Jets ausgeliefert: 24 Verkehrsflugzeuge und 38 Business Jets.

Das Unternehmen arbeitet daran, die Auslieferungen im nächsten Jahr besser über die Quartale zu verteilen und wieder ein zweistelliges Wachstum im Vergleich zum Vorjahr zu erreichen, sagte Gomes Neto, trotz der Herausforderungen vor allem bei der Triebwerksversorgung.

Eine Embraer 195 und eine Embraer 175 der westafrikanischen Airline Air Peace im Flug. © Embraer

Der CEO hatte zuvor gegenüber Reuters erklärt, dass die Chancen gut stünden, dass Embraer im nächsten Jahr 80 oder mehr Verkehrsflugzeuge ausliefern und bis 2025 oder 2026 wieder auf ein Niveau von 100 oder mehr Flugzeugen zurückkehren werde.

"Wir sind noch dabei, unsere Planung für das nächste Jahr abzuschließen, sie ist noch nicht abgeschlossen und es gibt noch keine Prognose, aber wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum von diesem Jahr im nächsten Jahr wiederholen wird", sagte Gomes Neto.

Er fügte hinzu, dass derzeit mehrere Verkaufskampagnen laufen. Embraer hat kürzlich den Verkauf von E195-E2-Flugzeugen an die luxemburgische Luxair und Aerolineas Argentinas sowie von E175-Flugzeugen an die nigerianische Air Peace bekannt gegeben.

Herausforderungen mit Triebwerksproblemen

Gomes Neto wies darauf hin, dass Embraer mit Pratt & Whitney von RTX zusammenarbeitet, um die Probleme im Zusammenhang mit der Produktions- und Qualitätskrise zu überwinden, die bis 2026 zu einer jährlichen Stilllegung von 350 Flugzeugen führen wird, da die Triebwerke der Airbus A320 Neo für langwierige Inspektionen ausgebaut werden.

"Wir sind nicht immun gegen dieses Problem", sagt Gomes Neto. "Aber unser Flugzeug ist viel leichter als die A320, leichter als die A220, und es hat eine fortschrittliche Triebwerksausrüstung, so dass es viel weniger Probleme hat als andere Flugzeuge."