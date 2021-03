Elite Jet Service startet Wartungsbetrieb am Flughafen Friedrichshafen

Elite Jet Service hat am 1. März einen Wartungsbetrieb für kleinere Jets am Flughafen Friedrichshafen gestartet. Fas Unternehmen hat dafür einen Stellplatz für Flugzeuge sowie Büroräume und Lagerflächen am Flughafen gemietet, wie aus einer Unternehmensmeldung hervorgeht.