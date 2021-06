Elbe Flugzeugwerke richten neue Umrüstungslinien in Asien und den USA ein

Die Elbe Flugzeugwerke erhöhen die Produktion und richten neue A330P2F-Umrüstunglinien in Asien und den USA ein, schreibt "aero.de". Diese entstehen in Mobile (USA) und in Shanghai (China). Neben der Stammlinie in Dresden will das Joint Venture von ST Aerospace und Airbus auch dort Passagier-A330 in Frachter umbauen.