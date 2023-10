Elbe Flugzeugwerke (EFW) hat den Betrieb an ihrem neuen Standort in Istanbul aufgenommen, wie das Unternehmen mitteilt. Dort wurde im Oktober wie geplant der erste A330 vom Passagierflugzeug zum Frachter umgebaut. Die neue Einrichtung in Istanbul wird in Zusammenarbeit mit Turkish Technic betrieben. Mit dem Standort in Istanbul betreibt EFW nun insgesamt neun Umbauzentren weltweit.