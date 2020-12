Elbe Flugzeugwerke bauen weitere neun A321 für Vallair in Frachter um

Vallair, Erstbetreiber eines A321F hat angekündigt, weitere neun Umbauten von Passagier-A321 in Frachter durch die Airbus-Tochter Elbe Flugzeugwerke in China vornehmen zu lassen. Die Arbeiten für die erste Maschine sollen in Kürze in Guangzhou beginnen und bis zum dritten Quartal 2021 angeschlossen sein.