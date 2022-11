Die Elbe Flugzeugwerke arbeiten bei der Umrüstung von Airbus-Passagier- in Frachtflugzeuge (P2F) in China zukünftig mit der Aircraft Maintenance and Engineering Corp (Ameco) zusammen. Ameco wird den Angaben nach A330-P2F-Umrüstungen als externer Dienstleister durchführen. Die Umrüstungen sollen ab 2023 in Chengdu durchgeführt werden.