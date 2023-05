El Al kann Verlust verringern – größere Flotte und neue Routen geplant

El Al hat am Mittwoch einen geringeren Verlust für das erste Quartal bekannt gegeben und angekündigt, ihre Flotte ausbauen und neue Strecken eröffnen zu wollen. Auch die Auslastung des israelischen Flag-Carriers ist deutlich gestiegen.

Die israelische Fluggesellschaft hat in den ersten drei Monaten des Jahres einen Verlust von 34 Millionen US-Dollar (rund 31,5 Millionen Euro) verzeichnet, verglichen mit einem Verlust von 66 Millionen US-Dollar (rund 61,2 Millionen Euro) ein Jahr zuvor.

Der Umsatz stieg von 283 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 500 Millionen US-Dollar und übertraf damit den Umsatz des ersten Quartals 2019, bevor Covid-19 zu strengen Reisebeschränkungen führte. Die Auslastung stieg im Quartal auf 85 Prozent gegenüber 73 Prozent im Zeitraum Januar bis März 2022.

El Al, die einen Marktanteil von 22 Prozent am Ben-Gurion-Flughafen in der Nähe von Tel Aviv hat, erklärte, sie hoffe, ihre Flotte bis 2028 von 45 auf 60 Flugzeuge zu erweitern. Das Unternehmen führte auch Gespräche über die Aufnahme neuer Strecken nach Australien, auf die Philippinen und in andere Städte in den USA.