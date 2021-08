El Al testet PCR-Probenentnahme im Flug

El Al testet derzeit, ob Tests auf eine Infektion mit Sars-Cov-2 auch im Flugzeug möglich sind, wie Times of Israel berichtet. Damit sollen vor allem lange Warteschlangen bei der Ankunft vermieden werden. Laut Times of Israel gab es immer wieder Beschwerden über beengte Verhältnisse bei der Einreise.

Die Sorge ist, dass sich das Virus dann ausgerechnet bei der Ankunft verbreiten könnte. Insbesondere die Delta-Variante (B.1.617.2) gilt als besonders ansteckend. Fluggäste müssen trotzdem vor dem Flug noch einen negativen Test vorweisen. Dieser ist nur für die Einreise von Relevanz, nicht für die Boarding-Erlaubnis. Der Test kann zudem auch am Zustieg durchgeführt werden. Auch dann ist er nur für die Einreise bestimmt, da das Ergebnis während des Boardings noch nicht feststeht.

Der erste Flug mit der Möglichkeit zum Testen soll am Donnerstag im Flug von New York zum Flughafen Ben Gurion in Israel um 14 Uhr Ortszeit abheben. Es werden etwa 280 Passagiere erwartet. Vorgenommen wird allerdings nur die Probenentnahme. Die Proben werden den Angaben zufolge in speziellen Teströhren transportiert, die unempfindlich gegen Bewegungen sind.

Der Test ist vergleichsweise günstig und kostet 25 US-Dollar bei vorheriger Bestellung. Laut der Nachrichtenagentur Reuters handelt es sich um einen PCR-Test. Zudem fliegt entsprechendes Personal mit. Die reguläre Crew führt nicht die Probenentnahme durch.

Da es sich um einen Testlauf handelt ist noch unklar, inwiefern die Regeln in Zukunft bei der Einreise modifiziert werden. Reuters zufolge kann immerhin die Testung bei Ankunft auf dem Flughafen entfallen, so dass die Bildung von Warteschlangen verhindert werden können. Das Ergebnis der Tests erfahren die Fluggäste erst später in der Absonderung, die in Israel auch für Geimpfte gilt.