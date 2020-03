El Al verschiebt Start in Düsseldorf

El Al wird ihren geplanten Start in Düsseldorf verschieben. Nach Informationen von "Aero.de" soll die Verbindung von Tel Aviv nach Düsseldorf statt am 1. Juni jetzt am 3. Juli starten. El Al will auf der Route Maschinen vom Typ Boeing 737-800 einsetzen.