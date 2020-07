Jour fixe auf airliners.de: Immer dienstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrswirtschaft und Finanzen. Nichts verpassen: Das "Wirtschaft & Finanzen"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Airlines

Die israelische Fluggesellschaft El Al hat alle Flüge gestrichen. Die Fluggesellschaft setzt alle Passagier- und Frachtflüge vorerst bis 31. Juli aus. El Al wurde von der Corona-Krise schwer getroffen und benötigt eine Finanzspritze von rund 400 Millionen US-Dollar.

Sowohl die Zahl der in Berlin stationierten Flugzeuge als auch die Arbeitsplätze in der Hauptstadt will Easyjet nahezu halbieren. Die innerdeutschen Routen sollen wegfallen. Verdi ruft nach der Politik. Weiterlesen