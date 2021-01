E.I.S. Aircraft Products beginnt Insolvenz in Eigenverwaltung

Das Amtsgericht Bonn hat am 1.Januar das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über die E.I.S. Aircraft Products and Services GmbH eröffnet. Das teilte das Unternehmen mit. Der Produkt- und Serviceanbieter schließt den Abbau von Arbeitsplätzen nicht aus. Das Unternehmen beschäftigt rund 275 Mitarbeiter.