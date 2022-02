Der nachhaltige Treibstoff, Sustainable Aviation Fuel (SAF), wird momentan noch in geringen Mengen getankt. SAF ist aktuell teurer in der Herstellung als herkömmliches, fossiles Kerosin. Da Airlines zukünftig immer mehr SAF in ihre Flugzeuge tanken werden, werden auch die Flugtickets teurer werden, schreibt "FVW".